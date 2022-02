La 19ème édition du festival Art Sonic se tiendra à Briouze le 18 et 19 juillet prochain. Vous retrouverez sur scène, Soulfly Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Biga*Ranx, Mad Caddies, Tagada Jones, Gierdré, Acib Arab, Sarah W. Papsun, Pungle Lions, Sugar & Tiger, Le Catcheur, The Nes Nation, Lewis Evans, Gandi Lake, Volt et plein d'autres artistes.

Découvrez le teaser de cette 19ème édition ! Toutes les infos à retrouver ici