Le retour de l'automne

Salade aux figues et pamplemousses



Préparation : 20 minutes

Cuisson : 5 minutes

Pour 4 personnes



Ingrédients

1 mâche d'environ 150 g

2 pamplemousses

8 figues séchées

100 g de tofu

75 g de cerneaux de noix

fines herbes

2 cuillerées à soupe d'huile de noix

1 cuillerée à soupe de vinaigre de miel

sel et poivre



Peler à vif les pamplemousses au-dessus d'un saladier afin d'obtenir des quartiers sans peau ni membranes blanches, puis couper ces quartiers en 3 ou en 4.

Passer la mâche sous l'eau pour la nettoyer, puis l'essorer.

Découper les figues en fines lamelles.

Couper le tofu en dés et le passer rapidement dans une poêle anti-adhésive juste le temps qu'il dore légèrement.

Préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients.

Au moment de servir, disposer tous les éléments de la salade dans un saladier, parsemer de fines herbes ciselées, mélanger et servir sans attendre.



