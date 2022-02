Sortir dans la Manche: mercredi 25 juin

Le festival Ondes sonores se déroule ce week-end à Agon-Coutainville. Samedi et dimanche vous pourrez écouter Chritophe Maé, Ben l'ONcle Soul, Oldelaf et bien d'autres ,mais vous pourrez aussi profiter d'animations gratuites en journée.

Les animations sont gratuites en journée, et réservez vos places pour les concerts en avance, c'est moins cher. Billetterie et programme sur www.ondes-sonores.com







Le cirque Claudio Zavatta s'arrête à La Glacerie ! Dès aujourd'hui mardi et jusqu'au 13 juillet, retrouvez le sur le parking du centre commercial. La séance du jour est à 16h.





Lancement officiel de Parentibus ce samedi à Bréville. Le Parentibus va pouvoir parcourir les routes du Centre Manche à la rencontre des parents, de tous ceux qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés au plan éducatif, dans l'exercice de leur fonction de parents.. et qui ont envie d'enparler, dans un lieu convivial, non stigmatisant, accessible à tous et ambulant... ParentiBUS va aller à la rencontre, dans les villages, près des écoles, à proximité des marchés, des salles de sport etc... et offrir un lieu de parole anonyme et bienveillant.. Pour son inauguration, vous avez RDV DE 11H A 18H AU CHATEAU DE BREVILLE/MER, vous pourrez profiter de nombreuses animations gratuites.