Festival Les Art'Zimutés : Participez à la soirée d'inauguration !

Les Art'Zimutés ont 15 ans cette année ! Le festival, qui fait la part belle aux musiques actuelles et à l'écologie, aura lieu cette année ce 27 et 28 juin sur les dunes de Collignon à Tourlaville avec Tendance Ouest. Retrouvez sur la scène du festival : Ayo, Zoufris Maracas, DJ Pfel, membre du groupe C2C, les Fatals Picards et plein d'autres.

Pour inaugurer les festivités, les Art'Zimutés propose une soirée de lancement avec en concert ce jeudi 26 juin la cherbourgeoise Léa Solex, bien connue des normands. Mais aussi Tetrakaï le spectacle de cirque.

Rendez-vous ce jeudi salle de la brèche à Cherbourg. Tarif 15€, 10€ sur présentation du pas 2 jours. Toutes les infos à retrouver ici

le festival les Art'Zimutés c'est ce 27 et 28 juin à Tourlaville, gagnez vos places toute cette semaine sur Tendance Ouest en envoyant le code "CONCERT" par sms au 7 11 12 (50 cts + prix du message)