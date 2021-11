Les sorties ciné de la semaine

Ces amours-là: de Claude Lelouch avec Audrey Dana et Laurent Couson:

C'est l'histoire du destin flamboyant d'une femme, Ilva, qui, sa vie durant, a placé ses amours au dessus de tout et se les remémore au rythme d'un orchestre symphonique.

Comme d'habitude avec Claude Lelouch un film qui mêle plusieurs histoires. L'ensemble de ces histoires sont vraies et ont été vécues par le réalisateur de près ou de loin. Un film salué par la presse qui apprécie pour la plupart le rythme et la façon de filmer de Claude Lelouch. A aller voir si vous aimez les films romantiques.

The Town: de Ben Affleck avec lui-même et Rebecca Hall:

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de braqueurs de banque qui s’ennorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être cher. Mais tout va changer le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la banque, Claire Keesey.

C'est le film d'action de la semaine. Un très bon film qui a été apprécié par la presse et aussi par les spectateurs qui ont pu voir ce film. Le rythme est soutenu et le fait de ne pas avoir eu recours à des effets spéciaux fait du bien. On retrouve ici un bon film de cinéma.

Le dernier exorcisme: de Daniel Stamm avec Patrick Fabian et Ashley Bell:

Quand il arrive dans une ferme, le révérend Cotton Marcus s’attend à réaliser un simple exorcisme sur un fanatique religieux troublé. Cependant, il est contacté en dernier recours pour aider une adolescente, Nell, possédée par un démon.

Après le film d'action de la semaine, le film d'horreur de la semaine. Le scénario est plutôt bien mais le tout est bien mené avec des effets spéciaux convaincants. A voir pour tous les fans de l'Exorcisme (le premier, pas les suites). Le dernier exorcisme, un film qui fait peur...

