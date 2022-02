76540. Pont Mathilde à Rouen, l'incroyable convoi

Un soleil à son plus haut et des Rouennais de sortie... Toutes les conditions étaient réunies pour accompagner le spectaculaire convoi de la travée neuve du Pont Mathilde. La travée du pont, transportée par bateau, a quitté le quai de Petit-Couronne vers 16 h avant de lentement redescendre la Seine devant des centaines de Rouennais postés sur les ponts et le long des quais.

A 18 h, le travée passa tout juste sous le Pont Flaubert, avant, 15 minutes plus tard, de franchir le Pont Guillaume le Conquérant. Les plus patients ont accompagné le convoi jusqu'à son arrivée, quai d'Elbeuf, à 20 h.

Après le transport, la dépose. Cette étape cruciale avant la réouverture du pont fin août 2014 doit se dérouler jeudi 26 juin dans l'après-midi. Les Rouennais devraient encore être de la partie, près de deux ans après l'incendie dramatique du pont.