Le samedi 21 juin, de 19h à 1h30, 30 000 personnes étaients présentes sur la place Fontaine Bedeau à Granville pour assister au concert gratuit pour la fête de la musique, organisé par Tendance Ouest. La scène du Tendance Live a accueilli pour l'occasion plus de 50 chanteurs et musiciens dans une ambiance festive et familiale. Revivez les moments forts de la soirée en photos.

Retrouvez toutes les photos officielles de l'événement prises par Norbert Delaunay ici