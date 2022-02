EN DIRECT, Fête de la Musique, Jour J, Merci !

La grande scène "festival" du Tendance Live Granville et ses 240 m2 accueilleront pour la Fête de la Musique, le samedi 21 juin de 19h00 à 1h30, plus de 50 chanteurs et musiciens, en Live, sur la place Fontaine Bedeau.

Tous les parkings sont ouverts au public et fléchés. Restauration sur place.

A l'affiche : NICOM, YOU & YOU, MALO', VALENTIN MARCEAU, A FOND D'CALE, VIANNEY, NATASHA ST-PIER, DANIA GIO, DAVID VENDETTA, FRERO DELAVEGA, LUKA & CURTIS, SUAREZ, LEE MASHUP, YCARE et JULIEN CREANCE.

Feu d'artifice et Mondial de foot

Pendant le concert, un feu d'artifice sera tiré sur la mer par France Artifices à la tombée de la nuit. A l'occasion du la Coupe du Monde, l'équipe de Tendance Ouest et les granvillais de Cigale Do Brazil vous préparent des surprises... ammenez vos drapeaux !

Suivez les dernières heures en direct, avant le show

Tweets #tendancelive