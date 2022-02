A Caen, un dispositif de sécurité spécial pour la Fête de la musique

La préfecture a décidé d'un dispositif spécial de sécurité pour cette fête de la musique, samedi à Caen : la vente d'alcool sera interdite dans le centre-ville à partir de 17h et jusqu'au lendemain 6h. La consommation d'alcool sur la voie publique est prohibée depuis 2009. Elle sera contrôlée à partir de 18h... Un poste médical avancé doit aussi être installé au CHU, et une équipe de plongeurs sera prête à intervenir devant le bassin St Pierre. Une centaine de pompiers et autant de policiers seront déployés.