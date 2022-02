Rouen : du jeu vidéo à la réalité, il n’y a qu’un parc

Les dirigeants de la Métropole et l’agence de communication Digiworks ont dû passer des nuits blanches devant SimCity. La preuve : ils ont conçu ensemble un jeu vidéo plutôt très proche.



A la différence de SimCity, Imaginez Votre Parc a un impact sur la réalité. Il s’agit d’imaginer le Parc des Bruyères de demain, qui prendra la place de l’actuel champ de courses, à cheval sur Rouen, Sotteville et Saint-Etienne-du-Rouvray. Ce parc fait l’objet d’une concertation publique pour impliquer les habitants dans sa transformation. “Après les ateliers participatifs, nous voulions élargir la concertation à plus d’habitants et à de nouveaux publics, justifie Audrey Hirbec, du service Mobilités Aménagement Habitat de la Crea. Avec ce jeu intuitif, nous espérons impliquer plus de monde.”



Un budget comme en vrai



Le jeu est en effet d’une simplicité enfantine. À télécharger sur le site de la Crea, il vous permet d’aménager le parc de vos rêves. Au départ, les 28 ha sont vierges. Vous disposez de 90 000 crédits, l’équivalent des 15 millions d’euros consacrés au projet. “Les crédits sont là pour rappeler qu’il y a un budget à respecter”, explique Alexandre Reymonet, patron de Digiworks.

Après les deux terrains de football synthéthiques à installer, vous avez toute latitude : pôle animalier, terrain de pétanque, zones protégées ou encore atelier d’artistes. Une fois les parcs des centaines d’internautes aménagés, les résultats remonteront à la Crea qui en tirera le parc idéal. Les travaux commenceront fin 2016.



http://www.la-crea.fr/imaginez-votre-parc-988