Sortir dans l'Orne : vendredi 20 juin

Découvrez l'édition 2014 des 3 jours de Basingstoke in Alençon, l'évènement a démarré jeudi et continue jusqu'à samedi. Ce vendredi soir un repas à l'anglaise à partir de 19h30 et demain samedi dès 10h30 la journée démarre avec un grand défilé de voitures anciennes.







Théâtre à Argentan avec Les Célestines. « Bénédicte, Clémence et Stacey, aides-soignantes et animatrices en gériatrie débarquent pour vous apporter la joie. Fortes de leur foi et de leur expérience auprès des personnes âgées, elles vont, bon gré mal gré, débusquer la moindre étincelle de bonheur cachée en vous ! Remballez vos sonotones, débranchez vos pace-makers et balancez votre déambulateur ! Les Célestines mettent le feu et c'est divin ! » C'est à la chappelle saint roch d'argentan dimanche à 15h.





J-1 avant le plus grand concert gratuit de Normandie : le Tendance Live spécial fête de la musique à Granville ! 15 artistes de tous styles et de tous horizons seront là pour mettre l'ambiance place Fontaine Bedeau. Natasha St Pier, David Vendetta, A fond d'cale, Vianney, Lee Mashup, Nicom et bien d'autres...Beaucoup de surprises en prévision ainsi qu'un feu d'artifice. Retrouvez toute la programmation ici