A Caen, le chantier du parc expo touche à sa fin : visite en avant-première

Six mois à peine seulement après le sinistre, un chantier de reconstruction était lancé. Le défi était de taille : être prêt pour l’accueil des Jeux équestres mondiaux, à la fin de l’été. “Le comité d’organisation aura les clés le 1er juillet”, explique Frédérique Gervais, directrice de Caen Event.



Les Jeux prendront possession d’un outils de 6 500 m2 “de qualité et surtout, aux normes”, rappelle Christian Ferré, président de Caen Event. “C’est moderne, c’est clair. On est dans l’air du temps”, poursuit Frédérique Gervais. La verrière installée tout autour de la toiture participe certainement de l’effet.

Premier événement de taille pour Caen Event : la Foire internationale de Caen, dont le coup d’envoi sera donné le 26 septembre.