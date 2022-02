La formule pluridisciplinaire du festival Mythomania a encore séduit. Plus de 20 000 spectateurs se sont rendus au 106 pour découvrir une exposition permanente, participer à des conférences ou revoir des films mythiques qui ne passent plus au cinéma. Et bien sûr, ils en ont profité pour assister aux concerts.

Un nouveau festival-thématique est prévu au printemps 2015.