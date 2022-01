Vivez les coulisses du Tendance Live 2014 avec une émission spéciale ce samedi 21 juin !

Tendance Ouest consacre une émission spéciale ce samedi en direct de Granville pour vous faire vivre au plus près les coulisses du plus grand concert gratuit de Normandie : Le Tendance Live 2014 !

Ce samedi, émission spéciale de 14h00 à 18h00 en direct de Granville, avec un menu alléchant : Les interviews de vos artistes préférés, le détail de la programmation complète du Tendance Live, les têtes d'affiche à ne pas manquer, les coups de coeur, les découvertes, les talents de la scène régionale, les horaires des concerts, les infos pratiques, les répétitions, l'ambiance de la fête de la musique.

Le Tendance Live 2014 c'est ce samedi 21 juin place Fontaine Bedeau à Granville à 19h00 avec sur scène : NICOM, YOU & YOU, MALO', VALENTIN MARCEAU, A FOND D'CALE, VIANNEY, NATASHA ST-PIER, DANIA GIO, DAVID VENDETTA, FRERO DELAVEGA, LUKA & CURTIS, SUAREZ, LEE MASHUP, YCARE et JULIEN CREANCE.