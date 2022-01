76540. Une Métropole, un nom, un logo, une marque

Un siège

La présentation, ce mercredi 18 juin, du futur siège de la Métropole au niveau du Hangar 108, sur les quais rive gauche, fut le point final d'une séquence qui a vu les contours de la Métropole se préciser sérieusement. Cela a commencé avec le dévoilement du nom de la future Métropole, Métropole Rouen Normandie. Un nom qui se passe de sigle, à l'inverse de la Crea, et qui a pour objectif également de rappeler que Rouen en sera la ville centre. Enfin, par ce nom, la Métropole ne s'interdit pas de devenir le point névralgique d'une Normandie réunifiée au 1er janvier 2016. Ce qui n'aurait pas été le cas avec un nom Métropole Rouen Haute-Normandie...

Une marque

Il ne s'agit pas d'une marque exclusivement dédiée et créée pour la Métropole mais elle servira sans nul doute à son rayonnement. Le 4 juin dernier, l'Agence de développement économique de Rouen a dévoilé une marque territoriale pour l'ensemble de l'agglomération, une première en Haute-Normandie. Enjoy Rouen Normandy servira à représenter le territoire au-delà des frontières régionales et nationales et ainsi valoriser le territoire dans d'autres pays.

Un logo

Les Rouennais et habitants de l'agglomération ont pu découvrir le nouveau logo de la future Métropole lors de la première de Cathédrale de Lumière, vendredi 13 juin (voir notre photo). Un rond formé de quatre composantes (les anciennes communautés d'agglomération qui ont fusionné pour fonder le Crea) et des couleurs qui représentent le territoire et sa volonté de préserver l'environnement.

Si tout s'est accéléré en 15 jours, il faut y voir une véritable stratégie de marketing territorial pour une Métropole qui suscite des attentes mais que beaucoup attendent au tournant, notamment en termes d'investissement financier. Cette esquisse progressive de la Métropole doit convaincre les derniers sceptiques.