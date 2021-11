Caen veut innover avec la technologie "sans contact"

La ville sera un des partenaires moteurs mais c'est l'agglomération de Caen-la-Mer qui portera le projet de "Mobile sans contact".

Quel est l'intérêt pour Caen et son agglomération? Quels sont les usages et les bénéfices à attendre de cette nouvelle technologie ?Josette Travert, adjointe au maire de Caen, chargée de l'innovation et de la recherche était notre invitée dans le journal de 18H et répond aux questions de Louis-Sébastien Jacquel-Blanc pour Tendance Ouest.