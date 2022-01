Meilleures ventes de jeux vidéo en France: pirate à l'horizon

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 2 au 8 juin



1) Watch dogs (PS3) +1



2) Watch dogs (PS4) -1



3) Mario Kart 8 (Wii U) =



C'est toujours le même classement cette semaine. Mais il est à noter que cette semaine, ce sont les consoles de l'ancienne génération qui arrivent à capitaliser les ventes. Inversion de la 1ère et 2ème place des ventes avec la version PS3 de Watch dogs en tête aux dépends de la PS4. Et puis c'est le même schéma pour les 4ème et 5ème places. La version Xbox 360 passe devenant celle de la Xbox one. Il faut dire que le parc old gen est plus conséquent, donc il pariait logique que sur la durée, le nombre de copies soit supérieure sur celles ci. D'autant plus que la claque graphique attendue pour ce jeu de hacking à monde ouvert n'a pas eu lieu. Rien ne justifie donc un passage aux nouvelles consoles pour le moment.

Et puis au milieu de toutes ces version de Watch dogs, mario kart 8 résiste, toujours 3ème sur Wii U !