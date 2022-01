L'intersyndicale CGT – Sud – FO – CFTC appelle au rassemblement de 200 facteurs devant les sites de Flers, La Ferté-Macé et Domfront dès 7h, contre les mesures estivales supplémentaires, pour la distribution du courrier. Sur ces 3 agences postales du Bocage, pendant 9 à 10 semaines, les tournées des facteurs en vacances seront en effet partagées entre les autres facteurs, qui devront les assurer en plus de leurs tournées habituelles, et les CDD embauchés en renfort ne le seront que sur 28h/semaine, contre 35h, auparavant.

Au nom de l'intersyndicale, Laurent Fromentin, délégué CGT Fapt :

Perturbations probables dans la distribution du courrier dans le Bocage ornais

Les grévistes se retrouveront aussi pour un barbecue à Domfront, ce mercredi midi.