76540. Rouen : la grève des avocats se poursuit

Après avoir défilé en France vendredi 13 juin - ils étaient plus d'une centaine à Rouen - les avocats maintiennent leur bras de fer avec le gouvernement. Le Syndicat des Avocats de France appelleà une nouvelle journée de grève nationale totale jeudi 26 juin avant un rassemblement national à Paris le lendemain. A Rouen, ils ont déjà été reçus par le cabinet du préfet.

Depuis le début des manifestations, le barreau rouennais s'est particulièrement mobilisé. Les avocats demandent depuis cette date le report systématique des audiences.

Pour rappel, les avocats demandent une réforme de l'aide juridictionnelle et souhaitent que le budget du dispositif soit augmenté. L'aide juridictionnelle, via lequel l'Etat paye lui même les avocats, permettant ainsi aux plus démunis d'accéder à un avocat, serait aujourd'hui insuffisante et ne permettrait pas aux avocats de rentrer dans leurs frais. Aujourd'hui estimée à 300 millions d'euros, ils en demandent le doublement.