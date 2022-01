76540. Une semaine de grève à la SNCF en Haute-Normandie

14 % des 125 000 salariés de la SNCF seraient en grève ce mardi 17 juin alors que débute la discussion sur la loi contestée à l'Assemblée Nationale. C'est moins qu'au premier jour de la grève, le 10 juin dernier. Ils répondent à l'appel de la CGT et de Sud-Rail tandis que l'autre grand syndicat, la CFDT, n'appelle pas les cheminots au débrayage. Une mobilisation en baisse donc, mais qui suffit à perturber le trafic de TER dans la région.

Un dispositif spécial examens a été aménagé pour que les lycéens puissent passer sereinement le baccalauréat et un numéro vert (0.805.200.440) a été mis en service pour orienter les usagers.

Le projet de loi

Pour rappel, le projet de loi discuté à partir de ce mardi à l'Assemblée nationale prévoit la réunification de la SNCF, qui exploite le réseau ferroviaire, et RFF, qui l'entretient. Une réunification qui est censée permettre de désendetter les deux entreprises publiques. Les cheminots grévistes pensent que cette réunification ne réduira en rien le désendettement et qu'elle ne va pas assez loin. De plus, ils anticipent sur les problèmes à venir et l'arrivée, d'ici quelques années, de concurrents privés dans le secteur ferroviaire.