Carte des quartiers prioritaires : l'état des lieux dans la Manche

Le gouvernement de François Hollande a dévoilé ce mardi 17 juin la carte des 1300 quartiers qui seront désormais aidés par des subventions de l'Etat. Auparavent, ces quartiers aidés étaient classifiés dans différentes catégories, comme les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles, etc. Désormais, ce sera "quartier prioritaire", et ils sont définis uniquement selon les revenus des habitants.

Coutances et Avranches concernées

Sont compris dans le dispositifs les secteurs dont plus de la moitié des habitants gagne moins de 60% du revenu médian français, soit 11.250 euros par an, un peu plus de 930 euros mensuels. Dans le département de la Manche, qui comptait 14 quartiers aidés jusqu'à aujourd'hui, 7 quartiers prioritaires sont ainsi définis.

- Quartiers qui restent dans le dispositif :

Saint-Lô : le Val Saint-Jean, la Dollée, Cherbourg : les Provinces, le Maupas, les Fourches

- Quartiers qui entrent dans le dispositif :

Coutances : les Claires-Fontaines

Avranches : quartier Sud-Est

- Quartiers qui sortent du dispositif :

Equeurdreville-Hainneville : les Herches, Brécourt

Tourlaville : les Eglantines, Pont-Marais

Querqueville : l'Acre

La Glacerie : les Rouges-Terres

Granville : Saint-Nicolas

5000 € pour embaucher un jeune

400 millions d'euros seront alloués à l'emploi sur ces quartiers prioritaires en France, notamment pour la création d'emplois francs : les entreprises qui choisiront d'embaucher un jeune issus de l'un de ces quartier bénéficieront d'une aide de 5000 euros. Le gouvernement annoncera aussi une aide de cinq milliards d'euros distribuées dans 200 quartiers français pour le renouvellement urbain. Autre nouveauté : la création de conseils citoyens, constitués d'habitants et d'associations.