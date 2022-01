76212. Darnétal : ivre, il manque de percuter les policiers

La Brigade Anti-Criminalité l'a échappé belle. Samedi en pleine nuit, ils manquent de se faire percuter par un véhicule qui vient de griller un stop devant eux. Le véhicule de la patrouille doit faire un écart pour les éviter.

Ils mettent ensuite le gyrophare et poursuivent le conducteur fou, qui a pris la fuite. Mais ce dernier se stationne quelques centaines de mètres plus loin. Il est complètement ivre (0,81 mg/l d'air expiré) et, de l'interpellation jusqu'à son transfert en garde-à-vue, il ne cesse d'insulter les forces de l'ordre.

Agé de 35 ans et habitant de Sotteville-lès-Rouen, le suspect n'estpas à son coup d'essai. Il est en état de récidive pour conduite en état d'ivresse et son permis lui avait été retiré. Son véhicule a depuis été placé à la fourrière.