Monochrome : Focus sur le groupe cherbourgeois de rock expérimental

Né en 2008, ce quatuor déploie un rock frénétique, expérimental et acéré mené par une voix diligente, des guitares et basses saillantes et une batterie énergique.

Ils ne se limitent pas au rock, explorant aussi les sonorités hip-hop et jazz. Après avoir remporté en novembre 2013 le tremplin Leclerc Tourlaville « La Galerie Musicale » qui se déroulait en partenariat avec Tendance Ouest, ils ont sorti un premier CD quatre titres le 14 mai dernier. Ils seront notamment aux Art'zimutés le 27 juin aux côtés de La Gallera Social Club et de Boris Viande.

