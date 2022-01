SNCF/5ème jour de grève : les prévisions de trafic en Haute-Normandie

Débutée mardi soir à l'appel de la CGT et SUD-Rail, rejoints par FO et First, la grève est dirigée contre le projet de loi sur la réforme ferroviaire, qui doit être présenté au parlement mardi.

En Haute-Normandie, la circulation des trains sera donc perturbée ce dimanche 15 juin.

Prévisions TGV Le Havre-Marseille sera origine Rouen le matin pour Marseille et terminus Rouen au retour le soir.

Prévisions des circulations Intercités

1 train sur 2 en moyenne sur l’axe Paris-Rouen-Le Havre

2 trains sur 3 en moyenne sur l’axe Paris-Evreux-Caen-Cherbourg

Prévisions des circulations TER : sur les axes TER haut-normands, 40% du plan de transport habituel sera assuré.

Pour la journée de demain, lundi 16 juin, la SNCF a déjà mis en place un dispositif spécial en vue des élèves qui passent le bac. Ils pourront ainsi trouver sur le site SNCF-assistance-exams la liste des trains garantis.