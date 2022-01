Sortir dans l'Orne : lundi 16 juin

Une nouvelle fois, la Ville de Sées en collaboration avec les commerçants du CAAC proposera une soirée alléchante et entièrement gratuite lors de la Fête de la musique, événement national organisé chaque année le 21 juin.Plus d'infos sur www.ville-sees.fr



Le Musée-Mémorial de Montormel vous propose de découvrir la bataille de la poche de Falaise Chambois, où en août 1944, 9 divisions alliées encerclent 100 000 Allemands. Cette bataille (18-21 août 1944) est l’ultime étape sanglante de la bataille de Normandie, où s’illustrèrent les soldats polonais, canadiens, britanniques, américains et français, face aux attaques simultanées et désespérées des troupes allemandes encerclées.

Pour comprendre au mieux les événements, profitez d'une visite du Mémorial, ainsi qu’une excursion commentée en bus sur le champ de bataille. Ce parcours de 25 kms permet de voir les hauts lieux de cet affrontement décisif.

Rendez vous au mémorial à 13h30, durée de 2h à 2h30. Prochaine séance le 8 juillet.







Un mercredi par mois, une visite-atelier est proposée aux 7-11 ans pour découvrir le musée des beaux arts et de la dentelle à Alençon.

"Princes, princesses et démons" - découvre le Cambodge à travers ses mystérieuses légendes. Tu réaliseras ensuite un masque de prince ou de princesse khmer ! Rendez-vous mercredi de 14h30 à 16h.