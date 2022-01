Les épreuves du baccalauréat débuteront, lundi, avec la philosophie.

Certains candidats choisissent l’isolement de leur chambre, pour réviser, d’autre les bibliothèques…. certains entre amis, s’étaient installés, ce vendredi 13 juin, en après-midi, dans la cour de leur lycée, au soleil ou à l’ombre des arbres pour des révisions sans stress, mais avec la pression qui monte.

Comme à chaque veille d’examens , il y a ceux qui sont optimistes et qui profiteront de moments de détente ce week-end, et ceux, moins confiants qui poursuivront leur révisions jusqu’à dimanche .

écoutez, Benjamin, Aden, Eloise, ou Tanguy tous candidats au bac

Baccalauréat : Dernières révisions, derniers préparatifs, avant lundi Impossible de lire le son.

Et pendant que les élèves révisent, les établissements centre d’examen mettaient vendredi après-midi, la main aux derniers préparatifs. Aucun oubli ne sera toléré alors , Anne Lemaignen veille attentivement à l’organisation de ces examens dans son établissement Leverrier à Saint-Lô.

En Basse-Normandie il y aura 25 000 candidats, près de 20 000 en Haute-Normandie.

Face à la possible reconduction de la grève à la SNCF, le ministère de l’ Education Nationale affirme que les candidats arrivant avec une heure de retard, auront une heure de plus pour plancher sur leur copie. Si les retards dépassent une heure, les chefs des centres d'examen "examineront les situations au cas par cas et avec bienveillance".

Résultats : le 4 juillet. Pour ceux qui seront admis au rattrapage, les oraux se dérouleront les 8 et 9 juillet.