76319. Travaux sur les routes : perturbations attendues

Sur la RN138, dans le sens Caen-Rouen, à Grand-Couronne, des travaux de réfection de l'ouvrage dart dit du "Grésil". Le chantier sera mené de 20 h 30 à 6 h du matin du 16 au 27 juin. La RN138 sera ainsi fermée à la circulation au niveau de l'échangeur 24. Les automobilistes devront emprunter un circuit alternatif via des déviations.

Sur la RN338, dans le sens Caen-Rouen, des travaux de réfection des ouvrages d'art dits de Montmonrency et du Pommeret sont menés à Petit-Couronne et à Saint-Etienne-du-Rouvray du 16 juin au 2 juillet et de 20 h 30 à 6 h du matin. LA RN338 sera fermée à la circulation et une déviation est mise en place par la RN138.