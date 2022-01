2ème édition de "La country débarque" à Mandeville en Bessin

Durant 2 jours, le manoir de Douville se transforme en Far-West! Ambiance cow-boy avec costumes, exposants, campements, structures gonflables, mais rodéo mécanique!

Bien sûr la musique country sera à l'honneur avec un concert de Kevib Buckley et des West Hillbillies. Des démonstrations et inititations à la danse country seront proposées samedi et dimanche.

Rendez-vous à partir de 14h samedi et à partir de 10h dimanche. Entrée à 10€ pour l'ensemble du week-end. Retrovuez toutes les infos sur saloon.country.free.fr

Ecoutez Alain Belhoste, président de Saloon country, l'association organisatrice: