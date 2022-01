76540. Rouen : Les Vikings assiègeront la cathédrale à l'été 2015

Le spectacle Première Impression, projeté l'année dernière et cette année sur les murs de la cathédrale, disparaîtra à l'été 2015. Il sera remplacé par un spectacle sur les Vikings qui sera diffusé tout l'été 2015 sur les murs de l'édifice religieux.

La deuxième nouveauté tient à la projection d'un nouveau spectacle sur les murs du Parlement de Normandie (aujourd'hui le Palais de Justice) à l'été 2015 mais également tout au long de l'année. Il retracera l'Histoire du duché de Normandie. Une ébauche de nom a été esquissée par la Métropole : "Duché de Normandie : de sa naissance à sa renaissance". Le mythe Jeanne d'Arc sera également abordé à la toute fin du spectacle.

Frédéric Sanchez a expliqué vouloir "développer le tourisme toute l'année sur le territoire de la Métropole". Ces projections doivent répondre à ces attentes.

Spectacles 2014

Pour cette année, Frédéric Sanchez a annoncé le début des spectacles sons et lumières de l'été. Ils sont projetés trois fois chacun, tous les soirs et dès le vendredi 13 juin sur la cathédrale et ce jusqu'au 21 septembre. Les deux fins de spectacle ont été modifiées. Concernant la projection Première Impression, les dessins fournis par les 250 enfants seront projetés sur les murs de la cathédrale. Le spectacle Jeanne(s) implique quant à lui 356 femmes. Leur portrait sera projeté au même moment sur les murs de la cathédrale, chacune déclamant en coeur : "Je m'appelle Jeanne".