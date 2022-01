J-15 avant le Rétro Festival Caen : 600 véhicules de prestige attendus

Le rendez vous est d'ores et déjà fixé à l'hippodrome de Caen les samedi 28 et dimanche 29 juin, alors que les inscriptions ne sont pas encore bouclées. Les amateurs de belles voitures qui le souhaitent peuvent donc encore participer à ce rassemblement unique en région.

Un nombre record d'inscrits est attendu cette année, avec près de 600 véhicules au total, voire même plus. Les plus beaux modèles sont annoncés comme plusieurs Rolls Royce des années 30, de superbes Jaguar, une Buick de 1964 ou encore une Dedion Bouton exceptionnelle de 1913 !! A découvrir aussi des modèles mythiques parmi les voitures inscrites : Bugatti, Triumph, Chrysler, Chevrolet, Cadillac, Catherham, Austin Healey, Morgan, etc... De nombreux clubs de collectionneurs y participent : le Club Porsche Normandie, le Club Auto Légend, l'US Cars Club de Normandie ou encore le Club Belles et Bielles de Normandie dont la présence sera remarquée pour cette nouvelle édition. Le Club participe notamment avec plus de soixante de ses adhérents et présente plusieurs véhicules de grand prestige dont une Ford GT 40 exceptionnelle.

Une marque est en vedette cette année : la Ford Mustang dont on célèbre le 50ème anniversaire. Les Clubs Mustang France et Mustang Passion participent avec leurs adhérents collectionneurs au Rétro Festival 2014. Un espace spécial Mustang est aménagé à cette occasion dans l'enceinte de la Prairie. Tout comme cette année, hommage au 70ème anniversaire de la Libération, un espace réservé aux véhicules militaires et civils de 44. Le Rétro accueille même plusieurs engins blindés dont un char Sherman !

Côté motos de collection, le plateau est tout aussi relevé. Jamais jusqu'alors, le Rétro festival n'avait présenté une telle exposition de deux roues dont certains sont des modèles uniques au monde !



Le Rétro Festival est une grande fête du patrimoine auto et moto. Pendant tout le week-end, de nombreux rendez vous sont proposés sur l'hippodrome de Caen : parades, concours d'élégance, circuit auto moto rétro, reconstitution de 1944, vente aux enchères, village exposants, baptêmes à bord de véhicules d'exception... etc...



Le Rétro Festival est ouvert samedi 28 et dimanche 29 juin, de 9h30 à 18h30.