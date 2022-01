Futsal : le Five fait sa Coupe du Monde à Caen

Une équipe pour un pays

Le principe est simple et convivial : suite au tirage au sort effectué mardi 3 juin au soir, chaque équipe inscrite s’est vue attribuer une nation qualifiée pour le Mondial. Chacun jouera ensuite deux heures avant la rencontre de la nation concernée. “L’objectif est de jouer et d’ensuite regarder les matchs des équipes autour d’un verre”, explique le patron du complexe, Jamel el-Mekki. Un “faux” tournoi, plus pour le plaisir que pour gagner, c’est véritablement le Brésil qui s’invite à Carpiquet : mascotte du “Mundial”, terrain de beach soccer, transats, écran géant, plage, danseuses, freestyle, réplique du trophée, soirée à thèmes... Jusqu’au 13 juillet, jour de la finale des “deux” coupe du monde, Rio de Janeiro vient en Normandie. Avec 227 joueurs entre 25 et 40 ans pour 32 équipes, tout le monde “espère passer du bon temps.” Et pour ceux non-inscrits, il y a toujours la possibilité de venir en spectateur et de regarder les matchs autour d’un verre au bar ou sur la plage du Five.