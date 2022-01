76540. Rouen : un deuxième camping-car percute un tunnel

Encore une fois, le conducteur n'a pas vu la limite de hauteur interdisant aux véhicules de plus de 2,4 m de passer dans le tunnel. Et encore une fois, le camping-car est venu percuter violemment les trémies du tunnel. Reste à comprendre les raisons de ces deux accidents consécutifs : signalisation insuffisante ? Touristes inattentifs ? La question est posée. La fermeture du pont Mathilde et les déviations engendrées ne sont certainement pas étrangères à cette recrudescence.