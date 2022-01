Grève SNCF à Rouen: ils veulent être soutenus

En ligne de mire du gouvernement, des charges à réduire. Les 17, 18 et 19 juin, l'Assemblée Nationale votera un projet de réforme de la SNCF. Faire des économies est le principale but de cette réforme. Avec une dette de 44 milliards d'euros, le secteur ferroviaire n'a pas vraiment le choix, des changements s'imposent. La grande transformation annoncée c'est la fusion RFF/SNCF pour plus de synergies entre les services. Les cheminots, de leur côté, auraient préconisé des recrutements de contrôleurs, des formations pour les cheminots, des tarifs revus à la baisse, une relance du FRET...

Le mouvement de grève est reconduit, et ce jeudi 12 juin, les cheminots informent les usagers à leur façon: au programme distribution de prospectus sous le soleil de printemps. Le tract prévient l'usager SNCF "cette réforme vous la paierez cher!"

Un service garanti est néanmoins préservé. Pour plus d'informations sur ce servive rendez-vous sur: trafic TER Haute Normandie

La SNCF s'est par ailleurs engagée: en cas de grève, tous les billets sont remboursables sans frais et sans conditions.