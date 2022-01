Social : nombreuses protestations à Caen ce 12 juin

La grève entamée mercredi 11 juin, à l'échelle nationale se poursuit tout d'abord aujourd'hui en région. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur le rail normand.

Depuis ce matin, 6h30, des agents de la prison de Caen sont aussi mobilisés devant les portes du centre pénitentiaire à l'appel de l'UFAP – UNSA Justice. Ils entendent dénoncer "des conditions de travail devenues insupportables et dangereuses".

Autre débrayage ce matin à Caen, à 10h. C'est à la Poste. Les revendications sont nombreuses, notamment sur les conditions de travail, et concernent autant les guichetiers que les conseillers bancaires.

Mouvement enfin aussi dans les hôpitaux de Vire et de Caen ce jeudi 12 juin. Dans le premier cas, le personnel proteste contre un plan de retour à l'équilibre. Dans le second, c'est le personnel de chirurgie cardiaque et vasculaire qui entend dénoncer un manque d'effectif.