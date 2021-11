Le SM Caen affronte Auxerre en ligue 1...

Oui et même si l'Abbé Deschamps, le stade d'Auxerre raisonne souvent creux lors des matchs de l'AJA, le stade malherbe de Caen a de quoi trembler ce week end pour ce déplacement.

Simplement parce qu'Auxerre sous ses faux airs de petit club est un des poids lourds de la ligue 1. En 110 ans d'histoire, l'AJA rendue célèbre par Guy Roux a passé 31 saison en ligue, gagné 4 coupe de France et remporté un titre de champion.

L'AJA, c'est aussi le 3 ème de la saison passée et une participation cette année à la ligue des champions, la plus prestigieuse des coupes Européennes. Compétition qui commencera d'ailleurs mardi pour les bourguignons contre un des cadors européens, le Milan AC.

Et même si l'équipe de Jean Fernandez est loin de son niveau de la fin de saison passée en ce début de championnat pointant à la 19 ème place au bout de 4 journées avec une défaite et trois matchs nuls, Attention !!!

Le stade de l'abbé Deschamps est toujours resté une forteresse imprenable pour Malherbe. En 11 confrontations, jamais Caen ne s'est imposé à Auxerre pire encore c'est le club de l'Yonne qui l'a emporté 10 fois sur 11.

Un point enfin sur l'effectif avec deux anciens malherbistes, le latéral droit Cédric Hengbart est devenu un des pilliers du 11 de Jean Fernandez et pourrait bien poser des problèmes à ses anciens coéquipiers demain. Et puis Steven Langil, l'un des grands artisans de la remontée des Normands en ligue et reparti en bougogne lui devrait regarder le match du banc de touche mais s'il venait à rentrer, nul doute que l'attaquant serait surmotivé face à ses anciens partenaires.