Un bon plan pour les jeunes: la Cart'@too

Pour la cinquième année consécutive, la Cart'@too est de retour. Elle permet aux 15-20 ans de bénéficier de réductions dans des domaines culturels et sportifs, contre un coût de dix euros pour l'activer. Cette année, elle permet aussi de bénéficier de bons de réduction pour acheter ces livres scolaires. Dans la région 117 000 jeunes peuvent en bénéficier dans la région. Si les lycéens l'ont directement reçue, cette année pour les élèves de seconde et les années précédents pour les premières et terminales, les autres jeunes doivent en faire la demande sur le site Internet de la Région (www.cr-basse-normandie.fr).

Cette année, la Cart'@too coûtera quatre millions d'euros à la Région. Les élus étudient la possibilité de l'étendre à toutes les personnes âgées de 15 à 25 ans.



Bonus audio

>>: Marie Jeanne Gobert, vice-présidente en charge de la jeunesse et du sport au Conseil Général, nous parle des nouveautés sur cette année, et recadre son utilité.