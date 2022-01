Solitaire du Figaro: Alexis Loison l'emporte à Plymouth

Si le Cherbourgeois a pris la tête dans les tout derniers milles de l'étape, sa victoire, il l'a construite dans la nuit de mardi à mercredi en prenant une option différente des autres skippers. A la sortie de la dernière bouée au large de Roscoff, le Manchois a pris une trajectoire beaucoup plus à l'est que le reste de la flotte, une tactique risquée mais finalement payante, puisqu'il a repris la tête en début d'après-midi pour ne plus la quitter. Il a franchi la ligne à 15h53 ce mercredi après-midi.