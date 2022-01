Sortie ciné : les voies du destin

Le jour où il fait la connaissance de Patti, sa vie change, mais il souffre toujours de cauchemars.

Après leur mariage, Patti essaye de comprendre ce qui l’a tant traumatisé, mais Eric demeure silencieux. Seul un de ses anciens compagnons accepte de raconter les terribles épreuves qu’il a endurées, en particulier les tortures infligées par un Japonais. Bientôt, la jeune femme découvre que ce dernier est toujours vivant.



L’histoire passe des années 80 à celles de la guerre, pour bien faire comprendre les enjeux et les traumatismes du héros. Vers le milieu du film, elle prend une tout autre dimension, en mettant face à face victime et bourreau.

Et cette montée vers le pardon fait toute la force d’un film qui, malgré une réalisation un peu académique et une fin trop mélodramatique, bouleverse le spectateur. Colin Firth est bouleversant de détresse contenue, tandis que Nicole Kidman illumine cette œuvre poignante de la lumière d’une épouse aimante et attentive.

Cet amour conjugal magnifique donnera la force au malheureux héros de dépasser son désir de vengeance pour se libérer enfin de ce qui l’obsède. La violence n’est, le plus souvent, que suggérée, ce qui lui donne d’autant plus de force. Et les quelques discrètes notes spirituelles éclairent cette douloureuse histoire.