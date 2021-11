Crédit photo: Jean-Pierre Guillaume (correspondant pour le Bocage Libre).

L'an dernier, rien que sur le Calvados, le centre interdépartemental de déminage de Caen a répondu à plus de 500 demandes d'intervention et a évacué plus de 15 tonnes de munitions.

Et hier à Cahagnes, la bombe pesait plus de 220 kg.

Écoutez l'adjoint au chef de centre de désamorçage de Caen, Dominique Van Damme.