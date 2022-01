Musique à Caen : Découvrez le nouvel EP de Plastic Riot

Oscillant entre des sonorités pop sauvage et des envolées aériennes post-rock, ils nous offrent un EP dévoilant des arrangements naturels, percussifs et soignés. Créé en 2011, le groupe normand avait déjà sorti un premier EP flirtant avec les sonorités brit-rock. Plus épuré, leur nouvel EP comporte quatre morceaux pétillants et un remix de « Back to Nature » par Lyski.

Au cœur de ce nouvel EP, on ressent leurs influences shoegaze et post-punk des 80s, nous transportant au rythme de guitares acérées, de rythmes poignants et de basses lourdes, sur fond de sons réverbés. Découvrez le nouvel EP des caennais, talents de la scène régionale Plastic Riot "Back to Nature"