Vos séries préférées sont-elles renouvelées ?

Voici l'inventaire de vos séries US favorites renouvellées ou abandonnées (terminées) pour cette saison 2014/2015 + les nouvelles entrantes.

Les séries annulées :

Almost Human – FOX

Dads – FOX

Enlisted – FOX

Raising Hope – FOX

Rake – FOX

Surviving Jack – FOX

Believe – NBC

Community – NBC

Crisis – NBC

Growing Up Fisher – NBC

Ironside – NBC

Revolution – NBC

Welcome to the Family – NBC

The Michael J. Fox Show – NBC

Back in The Game – ABC

Trophy Wife – ABC

Killer Women – ABC

Lucky 7 – ABC

Mind Games – ABC

Mixology – ABC

Once Upon A Time in Wonderland – ABC

Suburgatory – ABC

Super Fun Night – ABC

The Assets – ABC

Secrets & Lies (US) – ABC

The Neighbors – ABC

Betrayal – ABC

Black Box – ABC

Nikita – CW

Star-Crossed – CW

The Carrie Diaries – CW

The Tomorrow People – CW

Being Human – SYFY

Warehouse 13 – SYFY

How I met your Mother – CBS

We are Men – CBS

Californication – Showtime

Community – NBC

Psych – USA NETWORK

Dracula – NBC

Parenthood – NBC

The Crazy Ones – CBS

The Mentalist – CBS

Celles qui reviennent à l'écran :

About a Boy – NBC – Saison 2

Chicago Fire – NBC – Saison 3

Chicago PD – NBC – Saison 2

Grimm – NBC – Saison 4

Hannibal – NBC – Saison 3

Law & Order / New York : Unité Spéciale – NBC – Saison 16

Parks and Recreation – NBC – Saison 7

The Blacklist – NBC – Saison 2

Arrow – CW – Saison 3

Beauty and the Beast – CW – Saison 3

Hart of Dixie – CW – Saison 4

Reign – CW – Saison 2

Supernatural – CW – Saison 10

The Originals – CW – Saison 2

The Vampire Diaries – CW – Saison 6

Blue Bloods – CBS – Saison 5

Criminal Minds / Esprits Criminels – CBS – Saison 10

CSI / Les Experts – CBS – Saison 15

Elementary – CBS – Saison 3

Mike and Molly – CBS – Saison 5

Mom – CBS – Saison 2

NCIS – CBS – Saison 12

NCIS : Los Angeles – CBS – Saison 6

Person of Interest – CBS – Saison 4

The Big Bang Theory – CBS – Saison 8

The Millers – CBS – Saison 2

The Good Wife – CBS – Saison 6

Hawaii Five-O – CBS – Saison 5

Two and a Half Men / Mon Oncle Charlie – CBS – Saison 12

2 Broke Girls – CBS – Saison 4

Under the Dome – CBS – Saison 2

Unforgettable – CBS – Saison 3

Broadwalk Empire – HBO – Saison 5

Game of Thrones – HBO – Saison 5 et 6

Girls – HBO – Saison 4

Silicon Valley – HBO – Saison 2

The Comeback – HBO – Saison 2

True Blood – HBO – Saison 7 (dernière)

The Newsroom – HBO – Saison 3 (dernière)

Veep – HBO – Saison 4

Castle – ABC – Saison 7

Grey’s Anatomy – ABC – Saison 11

Modern Family – ABC – Saison 6

Nashville – ABC – Saison 3

Once Upon a Time – ABC – Saison 4

Marvel’s Agents of SHIELD – ABC – Saison 2

Resurrection – ABC – Saison 2

Revenge – ABC – Saison 4

The Fosters – ABC FAMILY – Saison 2

The Goldbergs – ABC – Saison 2

Scandal – ABC – Saison 4

Pretty Little Liars – ABC FAMILY – Saison 5

The Middle – ABC – Saison 6

Brooklyn Nine-Nine – FOX – Saison 2

Bones – FOX – Saison 10

Family Guy / Les Griffins – FOX – Saison 13

Glee – FOX – Saison 6

The Simpsons – FOX – Saison 26

The Mindy Project – FOX – Saison 3

The Following – FOX – Saison 3

Sleepy Hollow – FOX – Saison 2

New Girl – FOX – Saison 4

The Simpsons – FOX – Saison 26

Episodes – SHOWTIME – Saison 4

Homeland – SHOWTIME – Saison 4

House of Lies – SHOWTIME – Saison 4

Masters of Sex – SHOWTIME – Saison 2

Nurse Jackie – SHOWTIME – Saison 7

Ray Donovan – SHOWTIME – Saison 2

Shameless (US) – SHOWTIME – Saison 5

Covert Affairs – USA NETWORK – Saison 5

Royal Pains – USA NETWORK – Saison 6

Graceland – USA NETWORK – Saison 2

White Collar – USA NETWORK – Saison 6 (dernière)

Suits – USA NETWORK – Saison 4

Sons of Anarchy – FX – Saison 7

The Americans – FX – Saison 3

The Bridge (US) – FX – Saison 2

American Horror Story : Freak Show – FX – Saison 4

Justified – FX – Saison 6

Hell on Wheels – AMC – Saison 4

The Killing – AMC – Saison 4 (dernière)

The Walking Dead – AMC – Saison 5

Helix – SYFY – Saison 2

Defiance – SYFY – Saison 2

Hemlock Grove – NETFLIX – Saison 2

House of Cards – NETFLIX – Saison 3

Orange is the New Black – NETFLIX – Saison 2 et 3

Bates Motel – A&E – Saison 3

Longmire – A&E – Saison 3

It’s Always Sunny in Philadelphia – FXX – Saison 11 et 12

Da Vinci’s Demons – STARZ – Saison 3

Falling Skies – TNT – Saison 4

American Dad – TBS – Saison 10

The Red Road – SUNDANCE – Saison 2

Vikings – HISTORY – Saison 3

Les petites nouvelles :

The Leftovers – HBO

Utopia (US) – HBO

A to Z – NBC

Allegiance – NBC

Agent Carter – ABC

Aquarius – NBC

Bad Judge – NBC

Constantine – NBC

Crossbones – NBC

Marry Me – NBC

Mission Control – NBC

Mysteries of Laura – NBC

Odyssey – NBC

One Big Happy – NBC

State of Affairs – NBC

The Night Shift – NBC

Unbreakable Kimmy Schmidt – NBC

Undateable – NBC

The Slap (US) – NBC

Unbreakable Kimmy Schmidt ) – NBC

Working The Engels – NBC

12 Monkeys / L’Armée des 12 Singes – SYFY

Z Nation – SYFY

The Expanse – SYFY

Olympus – SYFY

Dominion – SYFY

Killjoys – SYFY

American Crime – ABC

Astronaut Wives Club – ABC

Black-Ish – ABC

Chasing Life – ABC FAMILY

Forever – ABC

Galavant – ABC

How to Get Away with Murder – ABC

Manhattan Love Story – ABC

Secrets & Lies – ABC

Selfie – ABC

The Whispers – ABC

Young and Hungry – ABC FAMILY

The Code – ABC TV

Backpackers – CW

iZombie – CW

Jane the Virgin – CW

The Flash – CW

The Messengers – CW

The Flash – CW

Battle Creek – CBS

CSI/Les Experts : Cyber – CBS

Extant – CBS

The Odd Couple – CBS

Scorpion – CBS

Stalker – CBS

Madam Secretary – CBS

NCIS : New Orleans – CBS

The McCarthys – CBS

Empire – FOX

Gang Related – FOX

Gotham – FOX

Mulaney – FOX

Red Band Society – FOX

Wayward Pines – FOX

Hieroglyph – FOX

Backstrom – FOX

Gotham City – FOX

Weird Loners – FOX Comedy

Blunt Talk – STARZ

Flesh and Bone – STARZ

Survivor’s Remorse – STARZ

Power – STARZ

Outlander – STARZ

The Missing – STARZ

Legends – TNT

Murder in the First – TNT

Proof – TNT

Public Morals – TNT

The Last Ship – TNT

The Librarians – TNT

Legends – TNT

Angie Tribeca – TBS

Buzzy’s – TBS

Your Family or Mine – TBS

Rush – USA NETWORK

Complications – USA NETWORK

Satisfaction – USA NETWORK

Halt and Catch Fire – AMC

Penny Dreadful – SHOWTIME

The Returned – A&E

The Strain – FX

The Knick – Cinemax

Intruders – BBC America

Sense8 – Netflix

Marco Polo – Netflix

The Divide – WE TV

Sequestered – Sony Entertainment Network