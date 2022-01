Les lycéens lauréats des concerts de la région bientôt désignés

C'est dans le cadre de Talents 276 que les huit groupes de lycéens sélectionnés par les internautes seront auditionnés ce jeudi 12 juin à partir de 13h30 au 106 à Rouen.

A l’issue de ces auditions, les lauréats seront retenus pour jouer lors des concerts gratuits de la Région en lever de rideau, dès 19h.

Nous vous rappelons les têtes d'affiches qui clôtureront ces quatre soirées :

jeudi 3 juillet : Metronomy (21h00) ;

vendredi 4 juillet : Skip the use (21h00) et Martin Garrix (23h30) ;

samedi 5 juillet : Texas (21h00);

dimanche 6 juillet : Ayo (19h45) et Gaëtan Roussel (21h30)