Découvrez le nouveau clip des normands de Portier Dean

Portier Dean groupe vivier de la scène régionale vient de mettre en ligne le clip de leur nouveau titre "Some Day". Une maturité éthérée de ce jeune groupe aux sonorités chaleureuses, la douceur de la rythmique apportent l’apaisement essentiel de ce groupe vainqueur du tremplin AÖC l'année dernière au Cargö à Caen. Une ballade se déploie à partir d’une voix sombre et prenante, entre parole et chant. Cette aubade délicieusement folk. Découvrez le nouveau clip de Portier Dean et retrouvez-les demain soir en concert au Cargö à Caen pour la soirée AÖC Normandie.