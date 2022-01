Medi en concert au 24 heures du Mans : Interview de l'artiste

Chanteur, guitariste et batteur, Medi débute sa carrière à Nice. D’abord musicien d'Émilie Simon et de Charlie Winston, il fonde le groupe de rock Medi and the Medicine Show avant de se lancer en solo et sortir son premier album en 2011, dont le titre phare est How Would You Do It.

Il nous livre aujourd’hui son deuxième album solo One is not enough, oscillant toujours entre rythmes rock, jazz, pop acidulée et soul.

Retrouvez le chanteur en concert sur l'événement international des 24 heures du Mans ce mercredi 11 juin. Ecoutez l'interview de Medi au micro Tendance Ouest de Ilias.