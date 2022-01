L'hôpital militaire : oublié de l'Histoire

Peu de monde, assurément. Le maire-adjoint de la ville Jean-Michel Dehut, qui présida plusieurs décennies le logis, l’a lui même longtemps ignoré : “Je savais qu’il y avait eu un hôpital militaire dans la rue, mais je ne savais pas que c’était ici !”

Et pourtant, de 1914 à 1918, le lieu qui servait alors d’orphelinat fut transformé en hôpital, avec 30 lits pour les blessés de guerre. “Darnétal représentait alors la zone de repli la plus stable”, explique Jean-Michel Dehut. Des Belges - dont le gouvernement siège alors au Havre - des Canadiens et des Anglais y sont soignés.

Aujourd’hui, les témoins de l’époque se sont éteints. Une plaque mémorielle devrait être apposée devant le logis. Et les habitants pourront renouer avec leur Histoire lors des Fresques Darnétalaises, spectacle présenté début juillet.