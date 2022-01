70e D-Day, record d'affluence en Normandie

Une affluence record a marqué les commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Du 5 au 8 juin, plus d'1 100 000 personnes ont été accueillies dans la Manche et le Calvados. Plus de 1100 manifestations ont été organisées en 4 jours. Des chiffres... historiques !