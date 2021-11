Sortir en Région - 9 septembre

Un concert pour commencer ce soir au Soubock à Cauville avec le groupe Joke and Razz, entrée gratuite dès 21h.

Le festival La Nuit des Abrincat's débute dès ce soir à Avranches au Cinéma STAR.

Diffusion ce soir à 20h30 du documentaire « I feel a good » un film sur des passionnés de musique, tous chanteurs dans une chorale d'un petit village américain.

Et samedi dès 16h rendez-vous Place Valhubert toujours à Avranches pour la journée dédiée au concert, spectacle pour les enfants et plus d'une dizaine de concerts sur deux scènes dès 17h15

La traditionnelle Foire de Lessay débute demain et jusqu'à dimanche plus de 1500 exposants à découvrir sur la lande par plus de 300 000 visiteurs.

Une foire qui fait la part belle au foirail avec les chevaux, les poneys, les ânes, les ovins ou encore les chiens, mais aussi un hall habitat et gastronomie et la fête foraine tout le week-end à Lessay.

Samedi, c'est le 1er concert de la rentrée au Cargö

Avec la 3ème soirée CQFD qui met à l'honneur des groupes de l'Ouest comme les caennais de The Lanskies, les rennais de Russian Sextoys et les st-lois de Belone. C'est samedi à 21h au Cargö et c'est gratuit.

En bref pour sortir en Normandie...

Dimanche c'est la course, la Mondevillaise, une course féminine et pour cause une partie des frais d'inscriptions est reversé à la lutte contre les cancers qui touchent les femmes. Mesdemoiselles, mesdames, venez courir pour la bonne cause dimanche dès 10h30 à Mondeville 2 dès 10h30 pour 2, 4 ou 8km.

« Océan l'Exposition » à la Cité de la Mer à Cherbourg est prolongée, vous avez encore jusqu'au mois d'octobre pour découvrir les coulisses du monde sous-marin filmé par Jacques Perrin.