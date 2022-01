Avranches, Fête de Molière

Au programme de cette fête, animations et barbecue. Diverses activités seront proposées : défi jeu, belotte en plein air, danse country, grands jeux en bois, ateliers bricolage et art floral, parcours de motricité pour les petits et maquillage pour les enfants.



Ces animations auront lieu de 13h30 à 17h.



Avant, de 12h à 13h30, amenez votre pique-nique et votre viande à griller, pour un repas convivial.



C'est gratuit.



Ecoutez, Nadège Bataille, du Pôle Social.

