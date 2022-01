76540. Solidarité : parrainez un enfant isolé en Seine-Maritime

Le Département de Seine-Maritime est l'un des premiers en France à avoir imaginé un dispositif de parrainage pour les mineurs dans une situation d'isolement familial ou social. Le Conseil général, via son service d'aide sociale à l'enfance, permet à une famille de parrainer un mineur et de l'accompagner dans son évolution personnelle sans pour autant s'engager en permanence. Depuis 2007, 136 demandes de parrainage ont été faites : sur ces demandes, 51 ont été validées et ont donné lieu à un parrainage en bonne et due forme.

Le colloque du vendredi 14 juin permettra de s'attarder entre autres sur les projets à mener avec et pour les enfants isolés.

Pour parrainer un enfant, s'adresser à la cellule parrainage du Département et déposer un dossier sur www.seinemaritime.net/parrainage