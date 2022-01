6ème édition des Camembertises à Vimoutiers

Les Camembertises mettent chaque année en lumière une curiosité, un événement historique ou encore une personne de renommée mondiale, liés au Pays du camembert.

Mais pas seulement. Elles mettent également à l'honneur les habitants et les richesses du Pays.



Durant trois jours, professionnels et bénévoles proposent de multiples animations, désireux de partager des savoir-faire traditionnels. Venez à la rencontre de gens très attachés à leur terroir, travaillant jour après jour pour vous proposer des produits authentiques. Et vous vous apercevrez bien vite qu'un week-end ne suffit pas à faire le tour de ce Pays qui vaut le détour.

Tout au long de ce week-end de Pentecôte, des animations spéciales 70ème anniversaire du débarquement seront poposées comme un bal de la libération. Le programme complet est à retrouver sur www.camembertises.com

